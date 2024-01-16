Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında kendi evinde ağırladığı Savino Del Bene'ye 3-1 mağlup oldu. Temsilcimiz grup ikincisi olarak play-off oynamaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 20:27
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak!
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Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'ye evinde 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Savino Del Bene grubu lider olarak tamamlarken, Eczacıbaşı Dynavit ise grup ikincisi olarak, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Savino Del Bene'de Linda Nwakalor karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. Eczacıbaşı Dynavit’te 27 sayı üreten Tijana Boskovic en skorer isim oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel, Gray, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)

Savino Del Bene: Ognjenovic, Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Nwakalor (Parrocchiale, Ruddins, Di Iulio, Armini, Diop)

Setler: 23-25, 21-25, 25-16, 23-25

Süre: 104 dakika (27, 26, 22, 29)


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