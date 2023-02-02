Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'dan galibiyetle dönüyor
Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romen temsilci C.S.M.Targoviste ile karşılaştı.
2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5'nci hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romen temsilci C.S.M.Targoviste ile karşılaştı.
Sports Hall Targoviste Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit, 25-22, 25-14 ve 25-23'lük skorlarla 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesinde yoluna 5'te 5 ile devam eden Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son karşılaşmasında 8 Şubat Çarşamba günü TSİ 20:00'de Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police'e konuk olacak.
SALON: Sports Hall Targoviste
HAKEMLER: Mathias Ewald (GER), David Fuentes Fernandez (ESP)
C.S.M. TARGOVİSTE: Todorova, Van de Vyver, Matei Ionescu, Bjelica, Buterez, Bozicevic (L), Mirosavljevic, Orlandea, Zodorojnai.
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Yaprak, Defne.
SETLER: 0-3 (22-25,14-25, 23-25)
SÜRE: 77 dakika (24,24,29)
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