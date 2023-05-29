Eczacıbaşı Dynavit, Samanta Fabris ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:18

Güncelleme: 29.05.2023 - 14:18

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli pasör çapraz oyunucusu Samanta Fabris ile ayrılık kararı aldı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ve özverisinden ötürü Samanta’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."