Eczacıbaşı Dynavit, Samanta Fabris ile yollarını ayırdı
Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli pasör çapraz oyuncusu Samanta Fabris ile yollarını ayırdı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli pasör çapraz oyunucusu Samanta Fabris ile ayrılık kararı aldı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ve özverisinden ötürü Samanta’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
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