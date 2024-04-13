Eczacıbaşı Dynavit seriyi eşitledi: 1-1!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 21:41
Eczacıbaşı Dynavit seriyi eşitledi: 1-1!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı

Karşılaşmayı konuk ekip Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Toplamda 3 olanın şampiyon olacağı seride üçüncü karşılaşmada 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)

Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15

Süre: 118 dakika (26, 28, 22, 25, 17)


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