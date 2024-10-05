Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ne iyi başladı!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ne iyi başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 21:16

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Hande Baladın)

Aras Kargo: Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşcı (Simay Kurt, Berre İnce, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-12, 25-21, 25,21

Süre: 81 dakika (27,27,27)


Etiketler: #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #eczacıbaşı dynavit #Aras Kargo
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