Eczacıbaşı Dynavit'e ABD'li smaçör! Kathryn Plummer...

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, son olarak A. Carraro Imoco'da forma giyen ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:36
Eczacıbaşı Dynavit'e ABD'li smaçör! Kathryn Plummer...
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, son olarak A. Carraro Imoco'da forma giyen ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki voleybolcu için "Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi'ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz." denildi.

Plummer ise yeni takımıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sporda köklü bir geçmişe sahip bu kadar prestijli bir kulübün parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmayı ve nihai hedeflerimize ulaşmak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezon grubumuzun özel olacağını düşünüyorum. Birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Genel olarak yeni bir kültür ve yaşam tarzı öğrenmeye ve ailemi de kulübe dahil etmeye hevesliyim. Teşekkürler Kaplanlar!"

Plummer, A. Carraro Imoco formasıyla 2023-2024 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.


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