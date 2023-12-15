Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda lider olarak yarı finalde!
Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ikinci maçında karşılaştığı Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale lider çıktı.
Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ikinci ve son maçında ev sahibi Çin’in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı yarı finalde Brezilya ekibi Dentil Praia ile karşı karşıya gelecek.
Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı, A Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Çin’in Tianjin Bohai Bank ekibini 21-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Tianjin formasını giyen milli voleybolcu Melissa Vargas sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Türk voleybol hakemi Nurper Özbar, bu müsabakada görev yaptı.
SALON: Dragon Sports Center
HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Nurper Özbar (Türkiye)
TIANJIN BOHAI BANK: Yingying Li, Yuanyuan Wang, Yang, Y.Wang, X.Yuan, Di Yao (Meng, Liu, Boya Chen)
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge, Gray, Elif, Beyza)
SETLER: 21-25, 23-25, 19-25
SÜRE: 75 dakika
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