Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı!

Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 yendi. E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, grubu lider bitirdi ve bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 07:49
Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı!
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanan maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İlk seti 28-26 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, sonraki setleri 25-18, 25-23 ve 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, grubu lider bitirdi ve bir üst tura yükseldi.


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