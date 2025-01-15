Eczacıbaşı, Sarıyer'de set vermeden galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı, Sarıyer'de set vermeden galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:47

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Konuk ekip ligde 14. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 15. kez mağlup oldu.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Uğur Ateş, Ebru Kaya

Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Guerra, Begüm Hepkaptan, Taubner, Michelle, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Deniz Emrelli)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel)

Setler: 13-25, 12-25, 18-25

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)


Etiketler: #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #eczacıbaşı dynavit #Sarıyer Belediyespor
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