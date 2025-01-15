Eczacıbaşı, Sarıyer'de set vermeden galip
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Konuk ekip ligde 14. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 15. kez mağlup oldu.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu
Hakemler: Uğur Ateş, Ebru Kaya
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Guerra, Begüm Hepkaptan, Taubner, Michelle, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Deniz Emrelli)
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel)
Setler: 13-25, 12-25, 18-25
Süre: 67 dakika (22, 21, 24)
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