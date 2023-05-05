Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde finalde!
Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yollarını 3-1 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde finale kaldı.
İlk maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı, Türk Hava Yollarını ikinci maçta da 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve Sultanlar Ligi'nde finale kaldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Ada Germen, Çağla Akın, Polen Ünver)
Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20
Süre: 114 dakika (29, 30, 27, 28)
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