Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde finalde!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 20:18

Güncelleme: 05.05.2023 - 20:18

İlk maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı, Türk Hava Yollarını ikinci maçta da 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve Sultanlar Ligi'nde finale kaldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Ada Germen, Çağla Akın, Polen Ünver)

Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20

Süre: 114 dakika (29, 30, 27, 28)