Eczacıbaşı, yarı finalde Vakıfbank ile eşleşti
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası 2. maçında Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak grubu 2. sırada tamamladı ve yarı finalde Vakıfbank ile eşleşti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'dan Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenildi.
Bu sonuçla hem A Grubu'nu lider bitiren İtalyan ekibi hem de ikinci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalist oldu. Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Vakıfbank'la eşleşti.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Prosecco DOC Imoco Volley 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Başa baş geçen üçüncü seti İtalyan ekibi 25-22 alarak 2-1 üstünlük sağlarken, son seti de 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Prosecco DOC Imoco Volley, aldığı galibiyetle grubunu ilk sırada, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıkmayı başardı.
A Grubu'nun birincisi Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi, B Grubu'nda Gerdau Minas (Brezilya) ile Kuanysh Club (Kazakistan) arasında oynanacak günün ikinci maçı sonunda belli olacak.
Salon: Antalya
Hakemler: David Fernandes Fuentes (İspanya), Stanislava Simic (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Heyrman, Ognjenovic, Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Tuna Aybüke Özel)
Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro)
Setler: 18-25, 25-21, 22-25, 18-25)
Süre: 103 dakika (25, 26, 28, 24)
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