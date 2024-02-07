Eczacıbaşı yarı finale yükseldi
CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı konuk ettiği Prometey'i 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini 3-1 mağlup etti.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı adını yarı finale yazdırdı.
Eczacıbaşı yarı finalde İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Elif Şahin, Alexa Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin, Aybüke Özel)
SC Prometey: Sharhorodska, Milankovic, Meluishkyna, Drpa, Melisa Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Mouevska, Danchak)
Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-16
Süre: 101 dakika (26, 24, 28, 23)
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