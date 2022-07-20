Eczacıbaşı’nın başarılı oyuncuları Milletler Ligi’ne damga vurdu

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:02

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’ni dördüncü olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na 5 oyuncu gönderen Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün sporcuları başarılı performansları ile takdir topladı.

Hande Baladın rakibin dinamiğini bozan etkili smaçları ve oyun içerisindeki hırslı performansıyla 140 sayı (121 hücum, 13 blok, 6 servis) toplarken, turnuvanın yükselen yıldızı Saliha Şahin; 60 sayı (49 hücum, 7 blok, 4 servis), sahaya her girdiğinde takıma önemli katkıda bulunan genç yetenek Elif Şahin; 3 sayı (1 hücum, 1 blok, 1 servis) çalışma disiplini ve tecrübesiyle takıma pozitif enerji sağlayan Beyza Arıcı; 3 sayı (1 hücum, 1 blok, 1 servis) ile turnuvayı tamamlarken, Filenin Sultanları’nın başarılı liberosu Simge Aköz ise yüzde 54.55 başarı yüzdesi ile takımın en iyilerinden birisi oldu.

Milletler Ligi’nin ardından Filenin Sultanları gözünü 23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na dikti.