Eda Erdem: 'Bu enerjimizi koruyalım ve 4'te 4 yapalım'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Güney Kore karşılaşmasının ardından konuştu. Erdem, 'Bu enerjimizi koruyalım ve 4'te 4 yapalım' dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, FIVB Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendikleri mücadelenin ardından, diğer üç maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
Antalya Spor Salonu'ndaki karşılaşma sonrası salonu dolduranlara seslenen takım kaptanı Dündar, Türk voleybol seyircisini çok özlediklerini ifade etti.
Taraftarların bugün kendilerini çok güzel desteklediğini vurgulayan Eda Erdem Dündar, kendilerine teşekkür etti.
Eda, FIVB Milletler Ligi'nde keyifli maçlar izlettirmek istediklerini dile getirdi.
Antalya'da Sırbistan, İtalya ve ABD ile oynayacakları grup maçlarını da kazanmak istediklerini belirten Dündar, "Bizi çok özlediniz biliyoruz ama biz sizi daha çok özledik. Bu enerjimizi koruyalım ve 4'te 4 yapalım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Eda Erdem Dündar takım arkadaşlarıyla taraftarlara imza dağıttı, fotoğraf çekinme isteklerini geri çevirmedi.
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