Milli voleybolcu Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın ABD'yi 3-1 mağlup ettiği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından konuşan Eda Erdem, "Çok gururluyum her şeyden önce. Maçın zorlu olacağını biliyorduk. ABD, buraları oynamayı bilen bir takım ve her turnuvada podyumda olan bir takım. Bizi çok zorladılar ama fırsatları iyi değerlendirdik. Bu takım yine tarih yazıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımın eline ve ayağına sağlık!

Bu motivasyonla rakip bizim için önemli değil. İyi bir turnuva geçiriyoruz. Japonya karşısında zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız." ifadelerini kullandı.