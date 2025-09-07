Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eda Erdem: 'İçim buruk değil'

Eda Erdem: 'İçim buruk değil'

7.09.2025 18:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eda Erdem: 'İçim buruk değil'

A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem, İtalya maçı sonrası konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

"İÇİM BURUK DEĞİL"

Deneyimli kaptan, "İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık" dedi.

"HERKESİN ELİNE, EMEĞİNE SAĞLIK"

Eda Erdem, sözlerini "Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık" diyerek sürdürdü.

"38 YAŞINDA BUNU YAŞAMAK GURUR VERİCİ"

Tecrübeli kaptan, kişisel performansına da değindi:

"Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız."

İlgili Konular: #filenin sultanları #Eda Erdem Dündar #FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası

İlgili Haberler

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Eda Erdem ve Melissa Vargas damgası!
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Eda Erdem ve Melissa Vargas damgası! Eda Erdem, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncusu seçildi. Melissa Vargas ise en pasör çaprazı seçildi.
Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Mehmet Akif Üstündağ'dan Filenin Sultanları açıklaması: 'Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz'
Mehmet Akif Üstündağ'dan Filenin Sultanları açıklaması: 'Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz' Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalya'ya kaybedilen finalin ardından açıklamalarda bulundu.