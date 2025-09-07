Mehmet Akif Üstündağ'dan Filenin Sultanları açıklaması: 'Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybederek ikinci oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma sonrası hem teşekkür etti hem de özür diledi.

"ŞAMPİYON OLAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Üstündağ, "Maalesef gümüş madalya aldık, çok üzüldük, halkımızı da üzdük. Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz. Final oynadık, altın madalya yakışırdı" dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Üstündağ, oyuncuların son topa kadar mücadele ettiğini vurgulayarak, "Türk voleybolunun geldiği nokta alkışı hak ediyor. Madalyasız bir turnuvamız kalmadı. 2028'de de umarım kürsüde olacağız. Takımımla gurur duyuyorum, gençlere rol model oldular" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZLA BULUŞACAĞIZ"

Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Voleybol Takımı'nın İstanbul'a dönüşünde taraftarla buluşacağını da sözlerine ekledi. Üstündağ, "Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Herhalde olacak. Galataport'ta taraftarımızla buluşacağız" diye konuştu.