Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı

Özel sporcu Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 18:38
Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı
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Özel sporcu Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Eda Yıldırım, özel sporcular kadınlar atletizm F20 gülle atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi." denildi.

Böylece paralimpik oyunlarına kota alan özel sporcu sayısı 8'e yükseldi.


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