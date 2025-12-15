Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ederson: 'Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına...'

Ederson: 'Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına...'

15.12.2025 22:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ederson: 'Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına...'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson konuştu.

"TALISCA'YI KUTLARIM"

Maç sonu, "Kendi performansını nasıl görüyorsun?" sorusuna Ederson, "Ben her zaman takıma yardım etmek için sahadayım" yanıtını verdi.

Talisca'yı kutlayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA GETİRMEK ADINA..."

Son olarak Brezilyalı eldiven, "Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #konyaspor #Ederson

İlgili Haberler

Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!
Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Domenico Tedesco'dan galibiyet sözleri: 'Mükemmeliyetten bahsediyorsanız...'
Domenico Tedesco'dan galibiyet sözleri: 'Mükemmeliyetten bahsediyorsanız...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Mert Müldür'den galibiyet açıklaması: 'Çok iyi gidiyoruz'
Mert Müldür'den galibiyet açıklaması: 'Çok iyi gidiyoruz' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.