Ederson: 'Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına...'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson konuştu.

"TALISCA'YI KUTLARIM"

Maç sonu, "Kendi performansını nasıl görüyorsun?" sorusuna Ederson, "Ben her zaman takıma yardım etmek için sahadayım" yanıtını verdi.

Talisca'yı kutlayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA GETİRMEK ADINA..."

Son olarak Brezilyalı eldiven, "Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor" dedi.