Ederson PFDK'ye sevk edilmişti... Fenerbahçe'den karşı hamle!

25.11.2025 19:27:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig’de Rizespor’la oynadıkları maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Fenerbahçe yönetimi, Ederson'un PFDK'ye sevk edilmesinden dolayı harekete geçti.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor’la karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson, PFDK’ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden açıklanan disiplin sevklerinde Ederson için, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN KARŞI HAMLE 

Fenerbahçe yönetimi, Ederson'un PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle harekete geçti. 

HT Spor’da yer alan habere göre sürece dair geniş kapsamlı bir dosya hazırladı.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Ederson’un Manchester City’de oynadığı dönemden başlayıp kariyerinde benzer hareketlere ait maç kayıtlarının da yer aldığı bir savunma hazırladığı belirtildi.

