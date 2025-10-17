Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son durumu belli oldu: Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi!

Son durumu belli oldu: Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi!

17.10.2025 13:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Son durumu belli oldu: Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi!

Fenerbahçe'de Ederson, Samsunspor ile golsüz berabere biten karşılaşmanın öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Brezilyalı eldivenin, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma öncesinde durumu belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor. Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Fatih Karagümrük #Ederson

İlgili Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den kanca!
İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den kanca! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle Fred, kulübeye çekilmişti. Brezilyalı futbolcuya Premier Lig'den talip çıktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2...
Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2... Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.
Fenerbahçe'nin iptal olan transferinde Jose Mourinho ayrıntısı: 'Takım arkadaşlarına bile veda etmişti'
Fenerbahçe'nin iptal olan transferinde Jose Mourinho ayrıntısı: 'Takım arkadaşlarına bile veda etmişti' Rijeka'dan Fenerbahçe transferi iptal olan Niko Jankovic için flaş açıklama geldi. Jankovic'in sarı-lacivertli ekibe transferinin Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası rafa kalktığı söylendi.