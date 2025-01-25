Galatasaray Victor Osimhen ile güldü: Galatasaray 1-0 Konyaspor

Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:12

Güncelleme: 25.01.2025 - 21:09

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray evinde Recep Uçar'ın yönetimindeki Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Galatasaray evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken, Konyaspor evinde Bodrum FK'yi ağırlayacak.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Kramer

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 1-0 Konyaspor

90' Jevtovic, rakip ceza sahasında Kaan Ayhan'a faul yaptı. Pozisyonun ardından sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

90' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Torreira oyundan çıkarken Jelert ile Nelsson dahil oldu.

82' Yusuf Erdoğan, rakip yarı alanın solunda Sallai'ye faul yaptı.

81' Galatasaray, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

80' Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

80' Galatasaray'da Yunus Akgün yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.

79' Galatasaray aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

78' Sallai, ceza sahasının sağından çizgiye inerek ön direğe yerden çevirdi. Ön direkte bulunan Osimhen, estetik bir vuruş denedi. Kaleci Slowik, topu kurtardı. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kulllanacak.

76' Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir, Muslera'ya faul yaptı.

75' Konyaspor'da Boranijasevic yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.

71' Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart görüyor.

70' Galatasaray'da Mertens ve Jakobs yerine Ahmed Kutucu ile Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

69' Osimhen, ceza sahasının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Slowik, soluna uzanarak topu kurtardı. Sonrasında Konyaspor savunması topu tehliikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69' Konyaspor'da Ndao yerine Tunahan Taşçı oyuna dahil oldu.

61' Victor Osimhen, ceza sahasının sağında aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

59' Barış Alper, topu sol kanattan taşıyarak ceza yayında bulunan Kaan'a aktardı. Kaan, sağında bulunan takım arkadaşı Yunus'a bekletmeden pasını verdi. Yunus, penaltı noktasının sağından çizgiye hareketlenen Kaan'a bir kez daha pasını aktardı. Kaan'ın sağ ayak içiyle vuruşunu kaleci Slowik kurtardı. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

56' Hakem Halil Umut Meler, VAR ile iletişimi sonrasında mücadelenin devam etmesini istedi.

55' Hakem Halil Umut Meler, ofsayt kararı verilen GOL pozisyonu için VAR odasıyla iletişim halinde.

54' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta uzak direkte Barış, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Osimhen, yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

53' Mertens, rakip ceza yayının hemen solunda Ndao'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

52' Kaan Ayhan, ceza yayının sağından şutunu çekti top Konyaspor, savunmasından geri döndü.

51' Yusuf Erdoğan, sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye indi. Kale sahasına yerden çevirdi ancak top, kaleci Muslera'da kaldı.

48' Yunus sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Sallai'ye yerden pasını verdi. Sallai, bekletmeden içeri çevirmek istedi. Konyaspor savunmasında Adil araya girerek tehlikeyi önledi.

47' Osimhen, orta alandan sağ kanatta bulunan Yunus Akgün'e uzun bir pas gönderdi ancak top taca çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

38' Osimhen, orta alanda Ndao'ya faul yaptı.

35' Barış Alper, rakip yarı alanın sağında Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.

32' Yunus Akgün, orta sahanın solunda Adil'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması topu karşıladı. Sağ kanata açılan topta Adil, kaleye doğru çevirdi. Muslera, parmaklarının ucuyla topu çeldi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

25' Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahasının sol tarafında Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

22' GOL | Osimhen, penaltıdan bulduğu gol ile Galatasaray'ı öne geçirdi.

20' Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

19' Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi.

18' Osimhen, rakip ceza sahasında Adil ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulunuyor...

16' Melih, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yusuf Erdoğan topu çevirmek istedi ancak yardımcı hakem topun çıktığını belirtti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

14' Yusuf Erdoğan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Muslera'da kaldı.

8' Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

7' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının solunda Torreira kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

6' Barış Alper, Konyaspor yarı alanının solunda Boranijasevic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Topun başında Mertens.

3' Sallai, orta alanda Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens, ceza yayında bulunan Barış Alper'e yerden çevirdi ancak Barış'ı geçen topta Konyaspor Kramer ile sol kanattan atağa çıktı. Kramer'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı Abdülkerim, dışarı gönderdi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Jakobs, sol kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi ancak Konyaspor, savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.