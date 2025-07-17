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Edin Dzeko'dan sitem dolu sözler: 'Kenara atılacak biri değilim'

Edin Dzeko'dan sitem dolu sözler: 'Kenara atılacak biri değilim'

17.07.2025 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Edin Dzeko'dan sitem dolu sözler: 'Kenara atılacak biri değilim'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Boşnak oyuncu Edin Dzeko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza attı. Boşnak golcü, Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerine net bir mesajla başladı:

"Yaş önemli değil, hala kenara atılacak biri değilim. 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var bunun arkasında."

TAKIMLA İLK BULUŞMASI

Fiorentina ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan deneyimli golcü, "Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve benimle birlikte gelen teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti. Oyuncular çok istekli ve çalışmaya hazır. Hocamız bize sahada ne görmek istediğini yavaş yavaş aktarıyor" dedi.

Fiorentina'nın Avrupa iddiası ile ilgili konuşan Dzeko, "Konferans Ligi mi? Bizim için çok önemli. Sonuçta bir Avrupa kupası ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FIORENTINA'YA HEMEN 'EVET' DEDİM"

Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım!

Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum."

"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

"39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Fiorentina #Edin Dzeko

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