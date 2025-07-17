Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma!

Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma!

17.07.2025 10:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma!

Süper Lig ekibi Konyaspor, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ederek geçmiş dönemden kalan borçlarını yapılandırdıklarını açıkladı.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR ANLAŞTI

Bu süreçte, Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında geçmiş dönemlerden kaynaklanan borç, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sırasında, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir borcumuzu da karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırdık. Sayın Ali Koç'a ve Yönetim Kurulu'na göstermiş oldukları anlayış ve destek için teşekkür ederiz" denildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #konyaspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe istifayı KAP'a bildirdi: Yerine geçen isim belli oldu!
Fenerbahçe istifayı KAP'a bildirdi: Yerine geçen isim belli oldu! Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik'in istifasının kabul edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Erol Bilecik'in yerine geçen isim de belli oldu.
İspanyol basını krizi iddia etmişti! Fenerbahçe'den yalanlama geldi...
İspanyol basını krizi iddia etmişti! Fenerbahçe'den yalanlama geldi... Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yeni transfer Jhon Duran hakkında gündeme düşen bir iddianın ardından, kulüp cephesinden bir açıklama yapıldı.
Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı!
Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı! Milli stoper Samet Akaydın, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Trabzonlu olması nedeniyle baskı hissettiğini açıkladı.