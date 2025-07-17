Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma!

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR ANLAŞTI

Bu süreçte, Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında geçmiş dönemlerden kaynaklanan borç, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sırasında, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir borcumuzu da karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırdık. Sayın Ali Koç'a ve Yönetim Kurulu'na göstermiş oldukları anlayış ve destek için teşekkür ederiz" denildi.