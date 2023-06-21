Fenerbahçe kombine fiyatlarını açıklandı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 20:09

Güncelleme: 21.06.2023 - 20:09

Fenerbahçe, yeni sezon kombine satış dönemi ve fiyatlandırma listesini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

''Fenerbahçe, 2023-2024 futbol sezonu kombine satış dönemi 22.06.2023 Perşembe günü saat 10.00'da yenileme süreci ile başlıyor. Kombine satışlarına ait detaylar aşağıdaki gibidir.

2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının yenilenme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü Kombine Satış Merkezi çalışma saatleri hafta içi günlerde 10.00 - 18.00 arası, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 – 17.00 arasındadır.

Kurban Bayramı sebebiyle Kombine Satış Merkezimiz 27 Haziran Salı (Arife günü), 28 Haziran Çarşamba (Bayramın 1. günü), 29 Haziran Perşembe (Bayramın 2. günü), 30 Haziran Cuma (Bayramın 3. Günü) ve 1 Temmuz Cumartesi (Bayramın 4. Günü) kapalı olacaktır. Arife günü ve bayram boyunca yenileme işlemlerinizi www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapabilirisiniz.

2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00'da başlayacaktır.

2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:''