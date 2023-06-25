Edin Dzeko, Fenerbahçe için Suudi Arabistan'dan gelen serveti reddetti

Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:15

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:39

İtalya Serie A devi Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşayan 37 yaşındaki Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamadan önce Arabistan'dan gelen dev bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre,transfer çılgınlığının yaşandığı Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ain FC'den ilk olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif alan Dzeko'nun bu teklifi reddettiği, kulübün son olarak rakamı 17.5 milyon Euro seviyesine çıkardığı bildirildi.

KAMP TARİHİNİ SORDU

Dzeko'nun, bu çılgın paralara rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi ve Fenerbahçe'nin kendisine olan yoğun ilgisinden dolayı rotasını İstanbul'a çevirdiği belirtildi.

Sar lacivertliler ile yıllık garanti ücret olarak 4.2 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşmaya varan Dzeko'nun, anlaşma sonrasında kulüp yetkililerine ilk olarak yeni sezon kamp tarihini (7 Temmuz) sorduğu bildirildi.

Başarılı oyuncunun transfer anonsunda kullanılan Hande Yener'in 'Beni Sev' şarkısını kulüp yetkililerinin seçtiği, ancak tecrübeli santrforun sosyal medyadan bu şarkıyı bildiği için video çekimi sırasında sözlere kolayca eşlik ettiği vurgulandı.