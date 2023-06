Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko'ya ülkesinden büyük övgü!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:49

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:50

Enner Valencia’nın takımdan ayrılmasıyla golcü arayışına giren ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Bosna Hersekli tecrübeli golcü Edin Dzeko’yu kadrosuna kattı.

Bosna Hersekli gazeteciler ve spor yorumcuları, Fenerbahçe’nin Serie A’nın güçlü ekibi Inter’den transfer ettiği tecrübeli golcü Edin Dzeko hakkında Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte gazetecilerin yıldız golcü hakkındaki açıklamaları:

"PARA YERİNE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ"

SAUDİN GABELA (ARENA SPORT BH): "Her şeyden önce Edin Dzeko, Bosna Hersek tarihimizin en büyük oyuncularından biri, belki de en büyüğü. Suudi Arabistan’dan daha iyi teklifler almıştı fakat para yerine Fenerbahçe’yi seçmesi hala başarıya aç olduğunun kanıtıdır. Dzeko, çok şey yapabilir. Her zaman rakip defans için bir tehdit oluşturur. İki ayağını da çok iyi kullanabilir. Duran toplar söz konusu olduğunda Dzeko, boyunun hakkını her zaman verir.

"SAHAYA KATKISI ÖNEMLİ"

Fenerbahçe’nin son yıllarda Edin Dzeko gibi yetenekli bir forvete sahip olmadığını düşünüyorum. Evet, Enner Valencia gerçekten etkiliydi ve çok gol attı ama Dzeko’nun sahada olması kanat oyuncularının çok daha fazla alana sahip olacağı anlamına geliyor. Geçen sene Inter’i izlediyseniz, Dzeko’nun Lautaro Martinez için çok boşluk açtığını görebilirsiniz. Dzeko, Inter’de çok fazla gol atamasa da sahaya olan katkısı önemliydi. Dzeko’nun etrafında iyi orta açan oyuncular olursa eğer maçı siz kazanırsınız.

"HARİKA BİR FUTBOL ZEKASINA SAHİP"

HAJRUDİN PROLİC (SPORT CENTAR): "Dzeko’nun müthiş bir gol potansiyeli var. Ona doğuştan golcü diyebiliriz. İki ayağıyla da şut çekebiliyor ve kafa vuruşlarında harika durumda. Dzeko, ayrıca rakip savunmayı iyi okuyan bir takım oyuncusu. O, Fenerbahçe’nin hücum sorunları için iyi bir çözüm. Son derece etkili bir forvet olarak hareket ve oyun anlamında zenginliğe sahip. Takım arkadaşlarının Dzeko’ya pas verme konusunda iyi bir duyarlılığa sahip olması gerekiyor. Yaratıcı kanat oyuncuları ve Dzeko, rakipler için ölümcül bir kombinasyondur. Dzeko, en üst seviyede oynamak için fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip. Birkaç gün önce Lüksemburg’a karşı 90 dakika oynadı. Hiçbir zaman süratli bir oyuncu olamadı fakat harika bir futbol zekasına sahip. Bir futbolcu bu kaliteye yıllar içinde anca ulaşabilir."

"SON 10 YILIN EN İYİ FORVETLERİNDEN"

ALDİN LAGUMDZİJA (NOVA BH TV): "Edin Dzeko’nun potansiyeli ve nitelikleriyle ilgili fazla konuşmaya gerek yok bence. Bunun yerine onun yaptıklarını konuşmalıyız. Dzeko, kesinlikle son 10 yılın en iyi forvetlerinden birisi. Bunu Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter’de defalarca kanıtladı. Avrupa’nın en iyi üç liginde (Bundesliga, Premier Lig, Serie A) 50’den fazla gol atan ilk oyuncu olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Dzeko’nun, Bosna Hersek’in tüm zamanların en golcüsü olduğunu unutmamak gerekiyor. 21. yüzyılda milli takımda Avrupa’da en çok gol atan ilk 5 oyuncudan birisi. Bu listede onun üzerinde Miroslav Klose, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo var."