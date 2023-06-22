Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu resmen duyurdu! Maliyeti belli oldu...

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:36

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:53

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertliler, 37 yaşındaki Dzeko ile yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Euro ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Edin Dzeko transferini duyurdu.

Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" mesajını verdi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: