Edin Dzeko, Fiorentina ile görüştü!





Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.





İtalya Ligi takımlarından Bologna ile görüşen ancak henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Edin Dzeko'ya bu kez Fiorentina talip oldu.





Teknik direktör Stefano Pioli, Al Nassr'dan ayrılıp Fiorentina'nın başına geçmesi beklenirken; Edin Dzeko'nun transferini isteyeceği duyuruldu.













Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.





İtalya Ligi takımlarından Bologna ile görüşen ancak henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Edin Dzeko'ya bu kez Fiorentina talip oldu.





Teknik direktör Stefano Pioli, Al Nassr'dan ayrılıp Fiorentina'nın başına geçmesi beklenirken; Edin Dzeko'nun transferini isteyeceği duyuruldu.