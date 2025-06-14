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Edin Dzeko, Fiorentina ile görüştü!

Edin Dzeko, Fiorentina ile görüştü!

14.06.2025 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Edin Dzeko, Fiorentina ile görüştü!

Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'ya talip oldu. İtalyan ekibinde göreve başlaması beklenen Stefano Pioli'nin transferi istediği belirtilirken, Bosnalı yıldızın Moise Kean'ın yedeği olacağı öne sürüldü.


Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.


İtalya Ligi takımlarından Bologna ile görüşen ancak henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Edin Dzeko'ya bu kez Fiorentina talip oldu.


Teknik direktör Stefano Pioli, Al Nassr'dan ayrılıp Fiorentina'nın başına geçmesi beklenirken; Edin Dzeko'nun transferini isteyeceği duyuruldu.




Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.


İtalya Ligi takımlarından Bologna ile görüşen ancak henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Edin Dzeko'ya bu kez Fiorentina talip oldu.


Teknik direktör Stefano Pioli, Al Nassr'dan ayrılıp Fiorentina'nın başına geçmesi beklenirken; Edin Dzeko'nun transferini isteyeceği duyuruldu.

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