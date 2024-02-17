Edin Dzeko: 'Karakter koyduk'

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dzeko, 'Karakter koyduk' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:41
Edin Dzeko: 'Karakter koyduk'
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Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Edin Dzeko maçı değerlendirerek, "Sanırım ilk yarıda oyunu anlayamadık. Bu zeminde futbol oynanamayacağını ilk yarıda anlayamadık. Saha çok ıslaktı, su doluydu. Golü de bu sebepten yedik. İlk yarı zordu. İkinci yarıda daha farklı bir oyun oynamamız gerektiğini anladık. Uzun toplar oynadık. Bu zeminde yerden pas yapmak pek mümkün değildi. Bunu anlayınca işler daha iyiye gitmeye başladı. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu da oyuna enerji kattılar. Skoru değiştirdiler. Büyük takımlar işte böyle yapmalı. İşler yolunda gitmediği zaman böyle karakter koymalı." dedi.

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Zemin hakkında konuşan Edin Dzeko: "Zor şartlar altında oynadık. Aynı şartlar Rizespor için de geçerliydi. Rakibimiz de bu zeminde top oynanmayacağını anladı ve uzun top oynadı. İlk yarıda bizim atak yaptığımız yarı sahada çim görünmüyordu. Su doluydu. Kaleciler için de zordu. Zeminde çok su vardı. Zeminler iyi olmalı. Türk futbolu için bu zeminle daha iyi olmalı." ifadelerini kullandı.

Dzeko son olarak, "Bu benim, karakterim bu, kaybetmeyi sevmiyorum. Her zaman kazanmak isterim. Kazanmayı severim. Fenerbahçe de böyle. Zor dönemler geçirdiği Fenerbahçe. Kazanınca eve mutlu dönüyorum. Kaybedince evden çıkmıyorum, uyuyamıyorum." sözlerini. sarf etti.


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