Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu: Mourinho'dan Dzeko ve Maximin kararı!

Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu: Mourinho'dan Dzeko ve Maximin kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:57

Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Edin Dzeko, kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Samsunspor maçı kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, maç kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #Bodrum FK #Edin Dzeko #Allan Saint-Maximin

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