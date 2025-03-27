Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu: Mourinho'dan Dzeko ve Maximin kararı!
Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Edin Dzeko, kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Samsunspor maçı kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edildi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, maç kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #fenerbahçe #Bodrum FK #Edin Dzeko #Allan Saint-Maximin
Spor Haberleri
- Eski Fenerbahçeliden Almanya itirafı!
- Lukaku'dan Mertens sözleri: 'Bana bahsetmişti'
- UEFA'dan Real Madridli 4 yıldıza soruşturma!
- Messi Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Scaloni yanıtladı!
- Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!
- Serdal Adalı'dan Beşiktaş'a müjde: 'Projemiz başladı'
- Mourinho'dan Dzeko ve Maximin kararı!
- İtalyan hocadan Dybala açıklaması!
- Igor Tudor'dan Kenan Yıldız yanıtı!
- Futbolu bırakacak mı? Beşiktaşlı golcüden flaş yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- Yine otel yangını yine facia!
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- 'Bir avuç rezil' sözlerine Melek Baykal'dan sert tepki!
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor?
- CHP’li Böke, son noktayı koydu!
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!