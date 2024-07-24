Edin Dzeko'dan galibiyet açıklaması: 'Bu bizim için fazla'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 00:10

Güncelleme: 24.07.2024 - 00:10

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'ya karşı 3 gol birden atan Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fazla gol yediklerini söyleyen Dzeko, "Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük. Maalesef yediğimiz 3 gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum" dedi.

MOURİNHO'YA BÜYÜK ÖVGÜ

Dzeko, Mourinho ile ilgili, "Mourinho ile birbirimizi iyi tanıyoruz. 1 ay beraber çalışmıştık. Çok büyük bir karakter kendisi ve onun Fenerbahçe'nin başında olması harika bir şey. Onu iki kelimeyle anlatamam. Kendisinde her şeyden biraz var, büyük bir karakter. Eğlenceli birisi olduğunda gerçekten eğlencelidir ancak sinirliyken de gerçekten sinirli olduğunu görürsünüz'' yorumunu yaptı.