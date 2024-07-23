Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı: Lugano 3-4 Fenerbahçe

Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:21

Güncelleme: 23.07.2024 - 23:32

Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Stockhorn Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko 45+1'de penaltıdan, 46. dakikada ve 67. dakikada attığı goller ile yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin 4. golünü ise 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

RÖVANŞ İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET

Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Urman Bislimi, 90+3'te Valenzuela kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe üst tura yükselmek için büyük bir avanta elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda 20.00'de karşılaşacak.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Krunic, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko.

Karşılaşmadan önemli anlar | Lugano 3-4 Fenerbahçe

90' GOL | Valenzuela, Lugano'nun üçüncü golünü kaydetti.

90' Djiku araya girdiği topta en ileri uçtaki Cenk Tosun'u düşündü ancak pası isabetli olmadı.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

88' Zanotti'nin sağ kanattan ortasını Çağlar Söyüncü kafayla karşıladı.

86' Fenerbahçe'de Fred'in yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

84' Gelişen Lugano atağında Alexander Djiku riske girmeyerek topu kornere uzaklaştırdı.

83' Fred'in ceza sahası içinden yerden şutu kaleci Saipi'de kaldı.

80' Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

79' Lugano'da Anto Grgic oyundan alınırken Mohamed Mahmoud oyundan çıktı.

78' Szymanski'nin ceza sahası içine harika derin pasında İrfan Can'ın Dzeko'ya çıkardığı top isabetli olmadı.

77' Karşılaşmanın hakemi kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Zanotti'ye sarı kart gösterdi.

77' Etkili gelen ev sahibinde Hicham Mahou ceza sahası içinden kaleyi düşündü. Çağlar topun önüne vücudunu koyarak topun geçmesini engelledi.

75' Hızlı kullanılan serbest vuruşta topu alan Ferdi ceza sahası dışından sert vurdu. Köşeye giden top kaleciyi çaresiz bıraktı.

74' GOL | Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin dördüncü golünü kaydetti.

72' Lugano'da Bottani, Bistimi ve Aliseda oyundan çıktı. Mahou, Dos Santos ve Przybylko oyuna girdi.

71' Lugano'da Grgic sarı kart gördü.

70' Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

69' Lugano'da Mattia Bottani yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

68' Fenerbahçe'de Tadic, Kent ve Osayi oyundan çıktı. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

68' Szymanski yaptığı baskıyla topu kapmayı başardı. Polonyalı oyuncu hiç bekletmeden ceza sahası içindeki Dzeko'yu gördü. Dzeko da tek vuruşla topu ağlara yolladı.

67' GOL | Edin Dzeko, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

65' Sol kanattan gelişen Lugano atağında ceza sahası içinde topu alan Bismiti uzak direğe vuruşunda topu ağlara yolladı.

64' GOL | Bislimi, karşılaşmada eşitliği sağlayan golü kaydetti.

62' Rakibinden harika sıyrılan Oosterwolde ceza sahası içine ortaladı. Dzeko kale önünde topa yetişemedi.

61' Lugano'da Yanis Cimignani oyundan çıktı. Lukas Mai oyuna giriyor.

60' Rakibinden iyi sıyrılan Milton Valenzuela sağ ayağıyla kaleyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

59' Fred'in sağ ayağıyla şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

58' Orta alanda tansiyon yükseldi. Oosterwolde'ye yapılan faul sonrası Papadopoulos sarı kart gördü.

54' Rakip kaleye yönelmek isteyen Tadic, Ousmane Doumbia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

50' Sağ kanatta topu alan Osayi, Yanis Cimignani'yi iki kez üst üste geçmesinin ardından ortasını yaptı ancak top oyun alanının dışına gitti.

48' Tadic'in çizgiye pasında Dzeko son çizgiden topu içeriye çevirdi. Top kalecide kaldı.

47' Osayi'nin getirdiği topta Tadic ceza sahasına koşu yapan Dzeko'yu gördü. Dzeko topun gelişine sert vuruşla topu ağlara yolladı.

46' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Portekizli hakem, itirazlarda bulunan Dusan Tadic'e sarı kart gösterdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45' Edin Dzeko penaltı vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara yollamayı başardı.

45' GOL | Edin Dzeko'nun penaltıdan bulduğu gol ile Fenerbahçe karşılaşmada beraberliği yakaladı.

45' Osayi'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Tadic rakibinin arkadan müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

44' Fenerbahçe, Tadic ile penaltı kazandı.

36'Hızlı gelen temsilcimizde Sebastian Szymanski'nin uzaktan çektiği şut direkten döndü!

33' Dzeko'nun sağ kanattan ortasında savunma topu Fenerbahçeli oyunculardan önce karşıladı.

32' Sağ kanattan hızlı gelen Osayi penaltı noktası üzerine çevirdi. Antonios Papadopoulos topu taca yolladı.

31' Ceza sahası içinde topla buluşan Fred plaseyle köşeyi düşündü. Kaleci gole izin vermedi.

29' Edin Dzeko'yu formasından çeken Ayman El Wafi sarı kart gördü.

28' Milton Valenzuela'nın sol kanattan ortasında savunma topu engelledi.

27' Tadic'in ceza sahası içine koşu yapan Osayi'ye pası çok hızlı. Savunma araya girdi.

22' Milton Valenzuela hızlı çıkmak isterken aradan pasını verdi ancak top Çağlar Söyüncü'de kaldı.

21' Sebastian Szymanski baskısıyla Antonios Papadopoulos'a pas yapma fırsatı tanımadı. Lugano topu ön alana çıkarmakta zorlanıyor.

18' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.

15' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunu savunma ön direkte karşıladı.

14' Tadic'in pasında ceza sahası içine giren Osayi penaltı noktasına doğru çevirmek istedi. Top savunmadan kornere gitti.

13' Sol kanattan gelişen Lugano atağında Fred araya girerek topu kaptı.

12' Hızlı çıkan Lugano'da Valenzuela sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Oosterwolde topa ayak koyarak kritik bir müdahalede bulundu.

8' Kalabalık gelen Lugano'da temsilcimiz Fenerbahçe'de savunma iyi yerleşince olası tehlikeyi önledi.

7' Orta alanda topu alan Tadic yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Karar faul.

5' Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortada El Wafi kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

4' GOL | Lugano, El Wafi'nin golü ile öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.