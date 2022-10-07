Edinson Cavani'nin Barcelona travması!

07 Ekim 2022 Cuma, 18:34

Valencia'da forma giyen Edinson Cavani, PSG'de oynadığı dönemle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Uruguaylı golcü, Fransız ekibinde oynadığı dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldıkları 6-1'lik mağlubiyet sonrası ilk kez psikoloğa gittiğini söyledi.

Cavani, "Barcelona'nın, bize karşı 6-1 kazandığı maçın ardından ilk kez psikoloğa gittim. O maç beni çok etkiledi. Beş dakika içerisinde yaptığımız her şey değişti" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Bu kontrol edilemeyen büyük bir darbeydi. Futbol olsa da kişiliğinizi de etkiliyor. O maçtan sonra endişeli hissettim. Soğuk terledim, uykuya dalmaya çalıştığımda başım dönüyordu. Uyumaya korkuyordum" ifadeleriyle devam etti.

"Kafamda bir problem mi var deyip PSG'nin doktoruna gittim" diyen Cavani, "Doktor, sana olan şey farklı alanlardaki birçok insanın başına gelebilir dedi. O zaman süper bir süper kahraman olmadığımın farkına vardım" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonunda ikinci tur ilk maçında PSG, sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti. Fransız temsilcisi, Nou Camp'ta ise son dakikalara 3-1 mağlup girmesine rağmen, sahadan 6-1 yenik ayrıldı ve turu İspanya'da bıraktı.