Edinson Cavani'nin yeni adresi Boca oldu
Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Boca Juniors'a transfer oldu.
Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, La Liga ekiplerinden Valencia'dan ayrılan Urugualı yıldız golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladı.
Boca Juniors, takımın yeni 10 numarası olacağını açıkladığı Cavani ile 18 aylık bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kariyeri boyunca Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United ve Valencia kulüplerinde forma giyen 36 yaşındaki Cavani, toplamda çıktığı 643 kulüp maçında 367 gol 74 asist kaydetti.
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