Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kanat hattına yıldız bir takviye istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler rotasını Fransa'ya çevirdi. İddialara göre Sarı Kanarya Lille forması giyen Edon Shegrova'yı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Edon Zhegrova kimdir? Edon Zhegrova kaç yaşında, nereli? Edon Zhegrova Fenerbahçe'ye mi geliyor?

EDON ZHEGROVA KİMDİR?

Edon Lulzim Zhegrova, 31 Mart 1999 yılında Zhegrova , Kosovalı-Arnavut ebeveynlerin çocuğu olarak Almanya'nın Herford kentinde, Lipjan'ın Dobrajë e Madhe köyünde doğdu. Almanya doğumlu olan Zhegrova, Kosova milli takımında oynamaktadır.

EDON ZHEGROVA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Zhegrova, 22 Mart 2017'de Belçika Birinci Lig A takımı Genk'e transfer oldu. 10 Eylül 2017'de, 80. dakikada Ruslan Malinovskyi'nin yerine oyuna girerek Gent'e karşı deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta ilk maçına çıktı. 4 Şubat 2019'da Genk , Zhegrova'nın İsviçre Süper Ligi ekibi Basel'e kiralandığını duyurdu. Zhegrova, 22 Eylül 2020'de İsviçre Süper Ligi kulübü Basel ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve 30 numaralı formayı aldı.

Zhegrova, 14 Ocak 2022'de Ligue 1 kulübü Lille ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve 23 numaralı kadroyu aldı. Lille'in 7 milyon € bonservis bedeli ödediği bildirildi. Lille formasıyla ilk maçına 6 Şubat'ta, Jonathan Bamba'nın yerine 85. dakikada oyuna girerek Paris Saint-Germain'e karşı oynanan ve 1-5 kaybedilen iç saha maçında çıktı.