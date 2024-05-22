Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

Filenin Efeleri bu yıl ilk defa Milletler Ligi'nde forma giyiyor. Smaçör pozisyonunda oynayan Efe Mandıracı ise performansı ile gündem oldu. Peki, Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:22
Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?
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Milletler Ligi bu sene büyük bir heyecanla başladı. İlk defa Milletler Ligi'nde yer alan Filenin Efeleri, ilk hafta Antalya'da oynayacakları maçlarda sahaya çıktı. Filenin Efeleri'nin genç ismi Efe Mandıracı ise çıktıkları ilk maçta performansı ile gündem oldu. Peki, Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

EFE MANDIRACI KİM?

Ramazan Efe Mandıracı, 1 Nisan 2002 tarihinde Kuşadası, Aydın'da doğdu. Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor'da forma giyen Mandıracı, Arkas altyapısından yetişti. Efe Mandıracı, profesyonel kariyerine A takıma yükseldiği 2019-20 sezonunda Efeler Ligi'nde başladı. 

2018'de Türkiye 18 yaş altı millî takımına çağrıldı, 2020'de ise 20 yaş altı takımının bir parçası oldu.

A millî takımdaki ilk maçına 2021 yılında çıktı ve aynı yıl Avrupa Altın Ligi'nde altın madalya kazandı.


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