Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri ilk maçında Kanada ile Antalya'da karşılaştı.
Mücadele 3-1 Kanada lehine sonuçlandı.
FİLENİN EFELERİ İLK ETAP PROGRAMI
23 Mayıs 2024 20.00 / Türkiye-Hollanda
25 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-Fransa
26 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-ABD
İKİNCİ ETAP SLOVENYA’DA DÜZENLENECEK
"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.
GÖZLER OLİMPİYAT’TA
Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.
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