Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya mağlup oldu

Yayınlanma: 21.05.2024 - 22:05

Güncelleme: 21.05.2024 - 22:07

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri ilk maçında Kanada ile Antalya'da karşılaştı.

Mücadele 3-1 Kanada lehine sonuçlandı.

FİLENİN EFELERİ İLK ETAP PROGRAMI

23 Mayıs 2024 20.00 / Türkiye-Hollanda

25 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-Fransa

26 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-ABD

İKİNCİ ETAP SLOVENYA’DA DÜZENLENECEK

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

GÖZLER OLİMPİYAT’TA

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.