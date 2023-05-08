Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, seriyi 1-1'e getirdi

Efeler Ligi 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 18:39
Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, seriyi 1-1'e getirdi
Abone Ol google-news

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin üçüncü ve son müsabakası, 11 Mayıs Perşembe günü Bursa'da oynanacak.


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Galatasaray HDI Sigorta

İlgili Haberler

Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının maç programı belli oldu

Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının maç programı belli oldu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler