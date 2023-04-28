Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının maç programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu final ve 3/4'üncülük etaplarının maç programı belli oldu. Şampiyonun belirleneceği final serisinde ilk maç 2 Mayıs Salı günü Ankara'da oynanacak.

AA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:30
Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının maç programı belli oldu
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonu şampiyon tamamlayan takımın belirleneceği finalde ilk karşılaşma 2 Mayıs Salı günü yapılacak.

Final ve 3/4'üncülük etabının maç programı şöyle:

FİNAL ETABI

2 Mayıs Salı:

19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Ankara/İstanbul)

9 Mayıs Salı:

19.30 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

3/4'ÜNCÜLÜK ETABI

4 Mayıs Perşembe:

18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)

7 Mayıs Pazar:

17.00 Arkasspor-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)

10 Mayıs Çarşamba:

18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)

STATÜ

Final turunda birbirleri ile eşleşen iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşır. 3 galibiyet alan takım şampiyon olur. İlk maç normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır.

Eğer 2-2’lik eşitlik olursa üst sırada bitiren takımın sahasında 5. maç yapılır.

3/4'üncülük etabında da ilk maç, normal sezonu puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır. 2 maçı kazanan takım lig 3'üncülüğünü elde eder.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maçta takımlar lig sıralamasında üst sırada bulunan ekibin sahasında karşılaşır.


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