Efeler Yolu Ultra Trail’de start verildi: 80K, 50K ve 30K’da kıyasıya mücadele... Yarın 15K ve 5K koşulacak

Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail’in ilk gününde 80K, 50K ve 30K’lık parkurlarda start verildi. Birbirinden güzel parkur seçenekleri ile katılımcılara unutamayacakları bir yarış deneyimi sunan Efeler Yolu Ultra Trail, her seviyeden sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Koşu tutkunlarının vazgeçemeyeceği adresler arasında yer alacak Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy ve Züber sponsorluğunda düzenleniyor.

Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail’de 80K’lık parkurda sporcular, 3 bin 600 metrenin üzerinde, 50K’da 2 bin 700 metrenin üzerinde, 30K’lık parkurda bin 300 metrenin üzerinde tırmanışın ardından başlama noktası olan Birgi’de finişi görecekler.

6 ÜLKEDEN SPORCULAR YER ALDI

Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail’e 6 ülkeden sporcu katıldı. Yarışta Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa’dan gelen sporcular ter dökecek. Organizasyonun 80K’lık parkurunda 22, 50K’lık parkurunda 32, 30K’lık parkurunda 62 sporcu yer aldı.