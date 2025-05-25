Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi

Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlarda koşuldu.

Birbirinden güzel parkur seçenekleri ile katılımcılara unutamayacakları bir yarış deneyimi sunan Efeler Yolu Ultra Trail, her seviyeden sporcuya ev sahipliği yaptı.

Koşu tutkunlarının vazgeçemeyeceği adresler arasında yer alan Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy, Züber ve Mecanik sponsorluğunda düzenlendi.

Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail’e 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Yarışta Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa’dan gelen sporcular ter döktü. Organizasyonun 80K’lık parkurunda 22, 50K’lık parkurunda 32, 30K’lık parkurunda 62, 15K’lık parkurunda 62, 5K’lık parkurunda ise 78 sporcu yer aldı.

ZEYBEK GÖSTERİSİ

İçerisinde bir çok Efe yatağını barındıran Efeler Yolu’nda düzenlenen ultra trail sonrasında Zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Şampiyonu Menemen Seyrek Ortaokulu Zeybek Grubu ile Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Yıldızlar Zeybek Grubu öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü.

ÇOCUK KOŞUSU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Efeler Yolu Ultra Trail, sadece profesyonel sporculara ev sahipliği yapmadı. Organizasyon kapsamında bugün ‘Çocuk Koşusu’ gerçekleştirildi. Birgi’de ödül töreni öncesi düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

80K’DA DERECEYE GİRENLER

-Erkekler-

1- Cevdet Alyılmaz (11:16:23.06) (Türkiye)

2- Engin İpek (12:07:20.23) (Türkiye)

3- Okan Kurtuluş (13:16:24.05) (Türkiye)

-Kadınlar-

1- Rojda Sezer (16:01:39.54) (Türkiye)

50K’DA DERECEYE GİRENLER

-Erkekler-

1- Oğuzhan Emre Singer (6:12:17.39) (Türkiye)

2- Güngör Özege (6:47:20.28) (Türkiye)

3- Sadık Başar (7:02:40.09) (Türkiye)

-Kadınlar-

1- Beyza Güzel (7:29:51.18) (Türkiye)

2- Beliz Erener (9:12:00.86) (Türkiye)

3- Nataliya Shiyanova (10:35:05.41) (Azerbaycan)

30K’DA DERECEYE GİRENLER

-Erkekler-

1- Helio Fumo (3:03:59.32) (Portekiz)

2- Ayhan Yaşar (3:46:22.49) (Türkiye)

3- Mehmet Türkmen (3:48:07.68) (Türkiye)

-Kadınlar-

1- Gülşen Çerçi (4:03:12.40) (Türkiye)

2- Elena Polyakova (4:06:51.18) (Türkiye)

3- Özlem Baştürk (5:08:58.55) (Türkiye)

15K’DA DERECEYE GİRENLER

-Erkekler-

1- Mehmet Aydıngör (1:06:35.44) (Türkiye)

2- Fatih Topçu (1:16:41.26) (Türkiye)

3- Mehmet Akif Özdemir (1:21:20.60) (Türkiye)

-Kadınlar-

1- Selma Altundiş (1:18:30.50) (Türkiye)

2- Fitnat Budak (1:39:47.13) (Türkiye)

3- Fulya Çamlıbel (1:47:30.18) (Türkiye)

5K’DA DERECEYE GİRENLER

-Erkekler-

1- Mustafa Erdem (0:24:18.35) (Türkiye)

2- Uğur Erdoğan (0:24:49.97) (Türkiye)

3- Özcan Aydın (0:25:25.97) (Türkiye)

-Kadınlar-

1- Gülçin Nayman (0:30:36.44) (Türkiye)

2- Gamze Yılmaz (0:30:46.79) (Türkiye)

3- Yeliz Emet (0:32:44.26) (Türkiye)