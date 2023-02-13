Efsane futbolcu Cevad Prekazi'den depremzedelere destek

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:57

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:57

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Cevad Prekazi, kendisine ait sarı-kırmızılı formayı 210 bin liraya satarak gelirini Ahbap Derneği'ne bağışladı.

Prekazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkardığı imzalı formasını en yüksek teklif olan 210 bin lira karşılığında sattı. Eski futbolcu, bağış dekontunu da paylaşarak yardımın gönderildiğini açıkladı.

İmzaladığım Galatasaray formamı pazar(12.02.2023) 19:05’e kadar en yüksek teklifi veren kişiye geliri @ahbap a bağışlanmak üzere göndereceğim. Alan kişi İstanbul, Ankara ve Belgrad’da olması halinde elden teslim edeceğiz. Teklifleri dm den @hakansolmazz a yapmanızı rica ederim pic.twitter.com/x5xh0i0jaB — CevadPrekazi (@DzevadPrekazi) February 10, 2023

GALATASARAY'DAN DEPREMZEDELERE DESTEK

Birçok kişi maddi ya da manevi değeri olan eşyalarını satışa çıkarırken, Galatasaray Kulübü de bu doğrultuda müzayede başlatmıştı. Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda bulunan yardım merkezinde eşyaları kabul etmeye başladı.

Kampanyaya ilk katılan isimlerden Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, kendisinin ve Marek Hamsik'in imzalı formalarını yardım merkezine teslim etti.

Galatasaray Kulübünün eski yüzücülerinden Berke Turgan da 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 madalyayı açık artırmayla satılması amacıyla hediye etti.