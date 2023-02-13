Babacan'dan, korumalarının depremzedeye tekme attığı iddiasına ilişkin açıklama
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, korumlarının bir depremzedeye tekme attığı iddiasına ilişkin “Bu zor zamanda dahi iftira peşine düşen fırsatçıları Allah’a havale ediyorum. Milletçe acımızı yaşarken iftira peşinde koşan fırsatçılara yanıt vermek zorunda kaldığımız için biz utanıyoruz” açıklamasını yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş ziyareti sırasında korumalarının bir vatandaşa tekme attığı iddiasını yalanladı. Babacan, olaya ilişkin DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in anlattığı detayları sosyal medya hesabında paylaştı.
Babacan, paylaşımına şu notu düştü:
“Bu zor zamanda dahi iftira peşine düşen fırsatçıları Allah’a havale ediyorum. Milletçe acımızı yaşarken iftira peşinde koşan fırsatçılara yanıt vermek zorunda kaldığımız için biz utanıyoruz. Hakikati partimizin genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’den dinleyelim.”
Bu zor zamanda dahi iftira peşine düşen fırsatçıları Allah’a havale ediyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) February 13, 2023
Milletçe acımızı yaşarken iftira peşinde koşan fırsatçılara yanıt vermek zorunda kaldığımız için biz utanıyoruz.
Hakikati partimizin genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’den dinleyelim: pic.twitter.com/Fed5HOho4U
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