Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Hayatımda gördüğüm en korkunç deprem

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, bu depremin hayatında gördüğü “en korkunç” deprem olduğunu söyledi.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:52
Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Hayatımda gördüğüm en korkunç deprem
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Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Hamburg Türk Toplumu (TGH) tarafından organize edilen panele konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde soruları cevaplayan Wulff, dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye’ye gittiği zamanki kadar kendisini tanıyan ve bağlantı kuran başka bir ülke olmadığını belirterek, “Bunun nedeni, Almanya’da yaşayan Türklerin olması ve Türkiye’de akrabalarının olmasından kaynaklıyor” dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getiren Wulff, “63 yaşındayım ve bu yaşa kadar gördüğüm en korkunç deprem buydu. Japonya’da da depremler çok oldu. Japon dostlarım da var ama böyle şiddetli ve yıkıcı bir deprem duymadım. Bu deprem bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Almanya’da çok sayıda Türk yaşıyor. Bu depremin hasarları bizi gelecek senelerde de meşgul edip ilgilendirecek. Hasarların giderilmesi seneler sürecek. Konteyner ve çadır şehirler kurulacak. Çok paraya ihtiyaç olacak. Almanya hükümetinin, yardım kuruluşlarının Türkiye ile yakın bağlantısından dolayı en fazla maddi yardımda bulunacağını düşünüyorum. Alman halkı ve şirketler de 1 milyon euro üzerinde yardımlarda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Alman halkının yardımsever olduğunu dile getiren Wulff, “Önemli olan tüm dünyanın yardım etmesi ve yardımların da gerekli yerlere hızlıca ulaşmasıdır. Yardımlar uzun süreli olmalı ve gelecekte de devam etmeli” dedi.


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