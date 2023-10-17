Efsane isim Eric Cantona'dan Filistin'e destek!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:23

Dünyaca ünlü eski futbolcu Eric Cantona, Filistin'e verdiği destekle Avrupa basınında manşetlere çıktı.

Eric Cantona, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

"Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez.

Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmez.

Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.

Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor.

Özgür Filistin, İsrail hükumetinin dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor.

Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."