Efsane isim Pele'nin sağlık durumuyla ilgili üzücü haber
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Brezilyalı efsane Pele'nin durumunun kötüye gittiği duyuruldu.
Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin sağlık durumuna ilişkin üzücü haberler gelmeye başladı.
Yaklaşık 1 senedir kolon kanseri tedavisi gören Pele geçtiğimiz günlerde hastaneye yatarak tedavi altına alınmıştı. Pele'nın tedavisini sürdüren doktorlarının açıklamasına göre efsane ismin vücudunda kanser yayılımının devam ettiği belirtilirken böbrek ve kalbinin çalışmasında sorunlar tespit edildiği bilgisi verildi.
Pele'nin kızı Kely Naschimento ise Noel'i hastanede geçireceklerini belirterek tedavinin olumlu sonuçlanması için sevenlerinin desteklerini esirgememesi çağrısında bulundu.
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