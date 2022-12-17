Efsane isimler 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Lionel Messi'yi işaret etti

17 Aralık 2022 Cumartesi, 16:23

Fransa ve Arjantin, dünyanın en büyüğü olmak için pazar günü sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde futbolun önde gelen isimleri tahminlerde bulundu.

Unutulmaz futbolcu Roy Keane, "İlginç, harika bir final bekliyorum. Fas ve İngiltere'ye karşı Fransa'ya bakıyorsunuz ve onların harika olmadığını düşünüyorsunuz ama işi bitiriyorlar. Ama Lionel Messi ile Arjantin'in onları yenebileceğini söylemek hayal değil, adam harika ve onu izlemeyi seviyorum. Umarım sadece onun için de olsa kazanırlar. Bunu hak ediyor" yorumunda bulundu

"GRIEZMANN ÇOK TEHLİKELİ"

İngilizler'in bir diğer efsane oyuncusu Shearer, "Arjantin'in hocası harika bir iş çıkardı. Saha içindeki teknik direktör ise Messi. Her fırsatta başlarını kaldırıp onun nerede olduğuna bakıyorlar. Ancak Fransa'nın gücünü inkar edemezsiniz" diye konuştu.

Unutulmaz futbolcu Ian Wright, "Griezzman, Fransa adına kilit oyuncu. İnanılmaz paslar atıyor. Arjantin kupayı kazanmak istiyorsa ona önlem almalı. Messi, Dünya Kupası'nı kazanmadığı sürece Maradona'nın gerisinde kalacak. En azından ülkesi Arjantin'de herkes böyle düşünecek" dedi.

DROGBA: "HEPSİNİ TUTAMAZLAR"

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Drogba, "Fransa, Messi'yi durdurmaya çalışacak. Arjantin'in ilk hedefi ise Mbappe olacak. Ama onu tutsalar bile Griezmann, Tchouameni ve Dembele ile baş etmeleri zor olacak" açıklamasını yaptı.

Antonio Valencia ise şunları söyledi:

"Olağanüstü kariyeri sebebiyle Arjantin'in Lionel Messi için kazanmasını istiyorum. Messi kesinlikle fark yaratabilecek bir oyuncu. Fransa finale çok etkileyici bir şekilde gelmese bile inanılmaz bir kadroları var. Özel önlem almanız gereken isim sayısı oldukça fazla."