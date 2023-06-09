Efsaneler Turnuvası'nın kazananı Cafu'nun takımı oldu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 20:01

Güncelleme: 09.06.2023 - 20:01

İstanbul'un ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde eski yıldız futbolcular arasında "Efsane Şampiyonlar Turnuvası" düzenlendi.

Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'ndeki Efsane Şampiyonlar Turnuvası'na Luis Figo, Cafu, Alessandro Nesta ve Hamit Altıntop kaptanlığında futbol dünyasından birçok eski yıldızın yer aldığı 4 takım katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, turnuvayı takip etti ve ilk maçın başlama vuruşunu yaptı.

Cafu'nun takımında Julio Cesar, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Gaizka Mendieta, Robert Pires, Patrick Vieira, Vladimir Smicer, Patrick Kluivert yer aldı.

Alessandro Nesta'nın ekibinde Vitor Baia, Roberto Carlos, Lucio, Michael Essien, Claude Makelele, Clarence Seeedorf, Yaya Toure, Ricardo Quaresma oynadı.

Luis Figo'nun takımında Serdar Kulbilge, Eric Abidal, Ivan Cordoba, Maicon, Kaka, Christian Karambeu, Diego Milito, Mikael Silvestre sahaya çıktı.

Hamit Altıntop'un ekibinde ise Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Tümer Metin, Arda Turan, Hakan Ünsal, Semih Şentürk ve Okan Buruk mücadele etti.

Cafu'nun takımı kazandı

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve hakem Neslihan Muratdağı'nın düdük çaldığı turnuvada maçlar 15'er dakika üzerinden oynandı.

Yarı final maçlarını kazanan Cafu ve Figo'nun takımları, finalde karşılaştı. Normal süresi 4-4 biten finalde rakibine penaltılarla üstünlük kuran Cafu'nun ekibi şampiyon oldu.

Figo'nun takımının ikinci bitirdiği turnuvada Nesta'nın ekibi üçüncü, Hamit Altıntop'un takımı 4. oldu.

Final maçının en değerli oyuncusu ise Cafu'nun takımından Esteban Cambiasso seçildi.