Eintrach Frankfurt, Kauo Santos ile devam dedi!
Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Beşiktaş maçında unutulmayacak performans sergileyen kaleci Kaua Santos'un sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan, temsilcimiz Beşiktaş ile Avrupa Ligi'nde oynadıkları maça damga vuran kaleci Kaua Santos ile ilgili bir hamle geldi.
Alman ekibi, Brezilyalı eldivenin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı. Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 3-1 kaybederken konuk ekipte kaleci Kaua Santos'un performansı maça damga vurmuştu.
Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos karşılaşmada toplam 10 kurtarış gerçekleştirmişti. Immobile'nin penaltısını da çıkaran 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Beşiktaş'ın maça ortak olmasını engellemişti. 7 kez ceza sahası dışından kurtarış yapan Kaua Santos, 3 kez de ceza saha içinden gelen şutta gol izni vermemişti. Genç eldiven bir kez de uzaklaştırma yapmıştı. 3 hava topu alan Santos, 22 uzun pasta ise 9 isabet sağlamıştı.
AVRUPA LİGİ REKORUNU KIRDI
Müsabakada 10 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı. Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan file bekçisi oldu.
Frankfurt'un Flamengo U20'den aldığı Kaua Santos, Kevin Trapp sakatlanana kadar Frankfurt'un yedek takımıyla bölgesel ligde oynadı. Trapp sakatlandıktan sonra 5 maça çıkan Kaua Santos, muhteşem bir performans sergiledi. Belki de Beşiktaş'ın puan almasına engel oldu.
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ZDF yayınında gelen soru üzerine Kaua Santos için, "Geçen yaz Brezilya'dan geldi ve bizim için sadece bölgesel ligde oynuyordu. Bunu unutmayın. Kevin Trapp sakatlanınca onu denize attık ve yüzdü." ifadelerini kullanmıştı.
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